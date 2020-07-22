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GÜNCELLEME - Ordu'da düğünde maganda kurşununun isabet ettiği kişi öldü

ORDU HABERLERİ  | 22.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan kişi, hayatını kaybetti.

Yalıköy Mahallesi'ne bağlı Kutluca mevkisinde bir düğünde, dün akşam, emekli polis olduğu öğrenilen C.A'nın havaya açtığı ateş sonucu isabet eden kurşunla ağır yaralanan İsmail Aşık, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Perşembe Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Fatsa
Sağlık Eczanesi
Unye
Vitamin Eczanesi
Unye
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