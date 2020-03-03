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GÜNCELLEME - Özel düzenekli çantayla mağazadan hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.03.2020 19:52 | Son Güncelleme

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerindeki mağazalardan özel düzenekli çantayla kıyafet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinden kıyafet çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin kaldıkları lüks otele operasyon düzenleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu E.İ, N.İ, S.V, J.J, E,M. ve Gürcistan uyruklu V.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların aracında yapılan aramada, çok sayıda kıyafet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerin mağazalardan özel düzenekli çantayla yaklaşık 100 bin lira değerinde kıyafet çaldıkları öğrenildi. Çanta sayesinde mağazaların çıkışındaki alarm sistemlerinin devre dışı kaldığı belirlendi.

Öte yandan ele geçirilen kıyafetler, mağazalara teslim edildi.

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alışveriş merkezi hırsızlık iddiası Kocaeli Mağaza Özel düzenekli çanta

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