GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da bulunduğu şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'unun emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 2'sinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kapatılan askeri okul öğrencileri ve muvazzafların da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların üst aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştu.

