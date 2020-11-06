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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi serbest

SAMSUN HABERLERİ  | 06.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi serbest

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun merkezli, İstanbul ve Çorum'da belirlenen adreslere 3 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, İstanbul SGK'de çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, görevinden ihraç edilen polis memuru, ebe ve vergi müfettiş yardımcısı ile örgüte müzahir kurumlarda çalışanlardan oluşan 9 zanlı yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede

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