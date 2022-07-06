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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

06.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun merkezli Tokat ve Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan O.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütün protesto eylemine katıldıkları, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, ByLock içeriklerinde isimleri geçtiği iddia edilen, bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülmüş, zanlılar Samsun, Tokat ve Karabük'te 4 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Daha önce şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen kadın zanlı N.D. ise tutuklanmıştı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede

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fetö Samsun Tokat Karabük

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