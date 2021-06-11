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GÜNCELLEME - Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü

11.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.

Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.

Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili Z.K. ve K.B. de tanık olarak ifade vermeleri amacıyla adliyeye götürüldü.

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