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  4. GÜNCELLEME - Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 12.01.2020 20:43 | Son Güncelleme

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Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı vaziyette bulunan cesedin, kol ve bacaklarının olmadığı tespit edildi.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde ceset olduğunu fark eden temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemede cesedin kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.

Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ceset çöp kamyonu İlkadım Samsun

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