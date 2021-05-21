GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.



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