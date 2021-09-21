GÜNCELLEME - Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu R.A.A.A'yı yakaladı.

Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan zanlının dijital materyallerine de el konuldu.

Emniyete götürülen zanlının, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Irak uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz