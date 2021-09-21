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GÜNCELLEME - Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

21.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu R.A.A.A'yı yakaladı.

Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan zanlının dijital materyallerine de el konuldu.

Emniyete götürülen zanlının, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Irak uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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