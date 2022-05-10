GÜNCELLEME - Samsun'da kayınvalidesini darbeden damat tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kayınvalidesini darbettiği öne sürülen damat tutuklandı.

Kayınvalidesi Faide M'yi darbeden Cüneyt İ'nin (38) İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosundaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık çalışanı 3 çocuk annesi Duygu İ'nin boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Cüneyt İ, 8 Mayıs Anneler Günü'nde yanında kalan oğlunu bırakmak için eşinin erkek kardeşinin evinin önüne gitmiş, burada karşılaştığı kayınvalidesini darbetmişti. Zanlı gözaltına alınmıştı.

Kavga anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansımıştı.



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