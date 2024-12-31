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Şanlıurfa'da bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

AA AA
31.12.2024 10:12
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesini yağmaladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, 1100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa zanlı yağma

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