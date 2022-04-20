YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. GÜNCELLEME - Sinop'ta kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

GÜNCELLEME - Sinop'ta kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

20.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop'ta, bazı bölgelerde ölü kara gerdanlı dalgıç kuşlarına rastlanıldı.

Alınan bilgiye göre, sahilin farklı noktalarında ölü kuşlar gören vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ölü kuşları bulundukları yerden alarak incelemek üzere kurum laboratuvarına götürdü.

Kara gerdanlı dalgıç kuşu ölümlerine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine ekiplerinin alanda tarama faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilerek, "Müdürlüğümüz personeli tarafından alanda çalışma ve kontrol yapılmıştır. Kuşlardan alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'ndeKaradeniz'de iki şehir arasındaki 2 bin 300 yıllık sözleşme Sinop Müzesi'nde
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldüKayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu:İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, avukatlarla iftarda buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:45
Öğle
12:43
İkindi
16:29
Akşam
19:32
Yatsı
21:01

Sinop Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Çarşamba

Ümit Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Romantik doğum günü kaçamağı planı Putin’den veto yedi!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi anne...”

Şaşırtan dekolte itirafı! “Beni güçlendiriyor, daha iyi anne...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.