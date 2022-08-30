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GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

30.08.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN AÇILMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu ulaşımın durduğu Adana-Gaziantep yönünde yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

Ölen veya yaralananın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.

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