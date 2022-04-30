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GÜNCELLEME - Tokat'ta ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı

30.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARIN İSMİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Tokat'ta fındık kabuğu yüklü tırın trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Demir idaresindeki 27 P 9264 plakalı tır, Tokat-Sivas kara yolu Çevre Yolu Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Semih Kaya'nın kullandığı 55 ES 670 plakalı otomobil ve Ali Nayir yönetimindeki 60 ACU 683 plakalı otomobile çarptıktan sonra Sıtkı Bolat kontrolündeki 41 AFS 494 plakalı minibüse vurup 200 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Kaza sonrası tırda çıkan yangın Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan sürücü Nayir ile minibüs şoförü Sıtkı ve eşi Gülsade Bolat, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kaza, şehir içi minibüs durağındaki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına yansıdı.

Devrilen tırdaki fındık kabuğu dolu çuvallar ise başka bir tıra yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

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