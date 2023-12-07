Trabzon'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kuyumcudan 1'i tutuklandı

Kahramanmaraş Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun vatandaşlara piyasa fiyatının altında satış yaptığı, altınların ise daha sonra verileceği vaadiyle tahsilat gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Polise müracaat eden bazı vatandaşlar, ödemesini yaptıkları altınları, bir kısmı da bozdurdukları altınların ödemesini alamadıkları iddiasında bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 kişinin şikayeti üzerine "dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler İ.K. ve A.K. hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı talimatı verildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularından sonra Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.K. ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

