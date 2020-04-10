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GÜNCELLEME - Turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı

MUŞ HABERLERİ  | 10.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

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Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolunda jandarma kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçtakilerin ateş açması üzerine çıkan çatışma sonucu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu (YPS sorumlusu), turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay, yaralı olarak yakalandı.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli de gözaltına alındı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PKK'lı teröristlerin içerisinde bulunduğu araç ve çevresinde yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, 3 kalaşnikof tüfeği boş kovanı, 35 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 1800 lira ve temel yaşam malzemesi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muş Mühimmat Silah Terörist turuncu kategori Yaralı

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