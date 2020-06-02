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GÜNCELLEME- Yozgat Belediyesinde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personelden 4'ü tutuklandı

YOZGAT HABERLERİ  | 02.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

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Yozgat Belediyesinde "zimmet" iddiasıyla gözaltına alınan 7 personelden 4'ü tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 belediye çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.Ç, A.U.K, İ.C.A. ve M.B.T. tutuklanırken, Ö.Ş, U.Ü. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Belediye Başkanı Köse: "İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı"

Öte yandan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kentpark Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı'nda, meclis üyeleri ve gazetecilere bilgi verdi. Köse, pazar günü 1 sözleşmeli ve taşerondan kadroya geçen 6 personelin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi. Belediyede bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığının kuvvetli delillerle ortaya çıkarıldığını anlatan Köse, "Milletimizin bize vermiş olduğu emanete sahip çıkma adına hem sorumluluk hem zorunluluk addettiğimiz üzere bu iddialara kayıtsız kalamazdık. İddialar büyük bir titizlikle araştırıldı. Arkadaşlarımız gelen bilgileri değerlendirdi ve iddianın da somut olduğunun biz farkına varınca 18 Temmuz 2019'da 7873 sayılı yazımızla İller İdaresi Genel Müdürlüğünden Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerini belediyemize davet ettik." dedi.

Özellikle 2016-2018 yılları arasında işlemlerin denetlenmesini istediklerini ifade eden Köse, "Müfettişler 100 gün boyunca gerekli denetlemeleri yaptı ve rapor hazırladı. Raporlar, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında gözaltı kararı vermesi üzerine 7 belediye çalışanı gözaltına aldı." diye konuştu.

Köse, bundan sonraki sürecin yargıda olduğunu, yargının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Merkez
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Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
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