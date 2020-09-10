Günde 5 ton sera bitki atığı işlenerek elde edilen 1,5 ton organik gübre çiftçiye ücretsiz veriliyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, günde 5 ton sera bitki atığının işlenerek, 1,5 ton organik gübreye dönüştürüldüğü ve elde edilen gübrenin çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırıldığı belediyesinin kompost üretim alanında incelemelerde bulundu. Tütüncü, “Belediyeler olarak bizlerin de tarımsal ekonomiye katkı vermek, destek olmak en önemli sorumluluğumuz.” dedi.

Kepez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında, sera atıklarından gübre üretiyor ve ürettiği gübreyi de çiftçisine ücretsiz olarak geri veriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftçinin yüzünü güldüren kompost üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Kepez Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait şantiyeyi gezen Başkan Tütüncü, kompost makinesiyle bir süredir sera artıklarından toprak düzenleyici kompost gübre ürettiklerini ve bunu da çiftçilere ve üreticilere tekrar ücretsiz olarak geri verdiklerini söyledi.

Bu çalışma ile tarımsal üretime destek olduklarını ifade eden Başkan Tütüncü, “Bugün bu tesislerde incelemeler yaptık, yapıyoruz. Buradaki çalışmaları kontrol ediyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda sahadaki çalışmaları yerinde incelediysek, bu çalışmanın bir de şantiyelerdeki, bu güzel atölyelerde ki, bu güzel tesislerdeki üretim aşamaları var. Onları da takip etmek gerekiyor. Tarım önemli. Tarımın Antalya ekonomisindeki yeri belli… Belediyeler olarak bizlerin de tarımsal ekonomilere katkı vermek, destek olmak en önemli sorumluluğumuz. Bütün bu pencerelerden baktığımız zaman insan odaklı projeleriyle ön plana çıkmış belediyemiz şimdide gönül rahatlıyla ifade ediyoruz ki, tarımsal üretim yapan hemşehrilerimizin ve çiftçilerimizin yanı başında…” diye konuştu.