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Günde 5 ton sera bitki atığı işlenerek elde edilen 1,5 ton organik gübre çiftçiye ücretsiz veriliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, günde 5 ton sera bitki atığının işlenerek, 1,5 ton organik gübreye dönüştürüldüğü ve elde edilen gübrenin çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırıldığı belediyesinin kompost üretim alanında incelemelerde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, günde 5 ton sera bitki atığının işlenerek, 1,5 ton organik gübreye dönüştürüldüğü ve elde edilen gübrenin çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırıldığı belediyesinin kompost üretim alanında incelemelerde bulundu. Tütüncü, “Belediyeler olarak bizlerin de tarımsal ekonomiye katkı vermek, destek olmak en önemli sorumluluğumuz.” dedi.
Kepez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında, sera atıklarından gübre üretiyor ve ürettiği gübreyi de çiftçisine ücretsiz olarak geri veriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çiftçinin yüzünü güldüren kompost üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Kepez Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait şantiyeyi gezen Başkan Tütüncü, kompost makinesiyle bir süredir sera artıklarından toprak düzenleyici kompost gübre ürettiklerini ve bunu da çiftçilere ve üreticilere tekrar ücretsiz olarak geri verdiklerini söyledi.

Bu çalışma ile tarımsal üretime destek olduklarını ifade eden Başkan Tütüncü, “Bugün bu tesislerde incelemeler yaptık, yapıyoruz. Buradaki çalışmaları kontrol ediyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz haftalarda sahadaki çalışmaları yerinde incelediysek, bu çalışmanın bir de şantiyelerdeki, bu güzel atölyelerde ki, bu güzel tesislerdeki üretim aşamaları var. Onları da takip etmek gerekiyor. Tarım önemli. Tarımın Antalya ekonomisindeki yeri belli… Belediyeler olarak bizlerin de tarımsal ekonomilere katkı vermek, destek olmak en önemli sorumluluğumuz. Bütün bu pencerelerden baktığımız zaman insan odaklı projeleriyle ön plana çıkmış belediyemiz şimdide gönül rahatlıyla ifade ediyoruz ki, tarımsal üretim yapan hemşehrilerimizin ve çiftçilerimizin yanı başında…” diye konuştu.

Çiftçiye ücretsiz gübre
Kompost Makinesi’nin günlük 5 ton sera atığını, bitkisel atığı gübreye dönüştürdüğünü vurgulayan Başkan Tütüncü, “ Bu makine 24 saat içersinde 5 ton sera atığını, bir buçuk ton gübreye döndürüyor. Elde ettiğimiz bu gübreyi de yine çiftçilerimize geri veriyoruz. Yani eskiden çiftçilerimiz için seraların söküm zamanı geldiğinde o seranın içerisindeki bitkisel atıklar, çok ciddi bir problem oluştururdu, onların zihinlerini meşgul ederdi. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini, hayli meşgul eden bir işti. Dolayısıyla sera atıklarının kısa süreli de olsa çevre kirliliklerine sebebiyet veren bir durumu vardı. Biz dedik ki; Bu sera atıkları kıymetlensin, değerlensin, gübreye dönüşsün. Çok güzel bir işe başladığımızı söylemeliyim. Bu tesis önümüzdeki günlerde kapasitesini arttırarak yoluna devam edecek. Daha büyük çalışmalara imza atacak. Ve sürpriz gelişmeler var, o sürpriz gelişmeleri de önümüzdeki süreçte paylaşacağız. “dedi.

Tarımsal üretimi geliştirmek görevimiz
Yerel ekonomilerin kalkındırılmasının, özellikle son yıllarda üzerinde çok durulan bir husus olduğunu da belirten Tütüncü, “İşte tarımsal üretime destek vermek, farkındalık oluşturmak, yeni kapılar aralamak, yeni ufuklar açmak, bunlar önemli hale geldi. Bizim sosyal belediyeciliğimizin, insan odaklı belediyeciliğimizin işin doğrusu temelini teşkil ediyor. Hayatın her alanında hemşehrilerimizin ekonomilerine katkı veren çalışmaları yapmak, bununla birlikte toprak zenginliğimizi arttırmak, tarımsal üretimi geliştirmek, herkesten çok bizim görevimiz diye düşündük. Sınırsız bir sorumluluk anlayışı ile hareket eden belediyemiz bu konuda da öncü olmaya devam edecek. Sera artıklarından daha nice güzel katkılar meydana getireceğimiz projelerimizi hazırladık. Birkaç ay içerisinde onları da hemşerilerimize paylaşacağız. “diye konuştu.
Üretici ve çiftçilere de teşekkür eden Başkan Tütüncü, tesisi gezdi. Tütüncü’ye incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa eşlik etti.

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