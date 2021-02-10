GÜNDEM / 10 Şubat 2021

- Oktay'ın KKTC ziyaretine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edilecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Balıkesir İl Kongresine ve sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

6- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimi, Lokantacılar ve Pastacılar Oda başkanları, ilgili STK'lerin yöneticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kastamonu Belediyespor-Sivas Belediyespor maçı oynanacak.

(Kastamonu/13.00)

8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

ÖZEL HABER

1- Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitim öncesi ailelere önerilerde bulundu:

- "Çocuklara hafta sonlarında maske ile yapabilecekleri aktiviteler konusunda öncülük edilmeli. Örneğin, maske ile kitap okuma, maske ile oyun oynama konusunda çocuklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde okula gittiklerinde da maske ile hayatlarını sürdürebileceklerini öğrensinler"

- "Yine çocuklarımız okullarında bir şey yiyecek ve içeceklerse bunu daha tenha bir yerde yapmaları, maskelerini, hemen içtikten, yedikten sonra takmaları, el hijyenine dikkat etmeleri ve tuvalette kalabalık yapmamaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor"

-"Cumartesi-pazar günleri insanlar bir araya geliyor ve salı-çarşamba günlerinde vakalarda artış oluyor. Hele ki bu dönemde çocukların da enfeksiyon taşıyıcısı olabileceği düşünüldüğünde bir araya gelinmemesi gerekiyor"