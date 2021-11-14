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GÜNDEM / 14 Kasım 2021

14.11.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da halk, eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimlere katılmak üzere sandık başına gidecek.

(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Polonya'yı konuk edecek.

(Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Galatasaray Nef-Semt77 Yalovaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/20.15) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 13. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig'de 12. hafta mücadelesi tamamlanacak.

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta Türk Hava Yolları-VakıfBank maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Allpower Akü Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Altekma, Halkbank-Ziraat Bankkart, Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor, Tokat Belediye Plevne-Bingöl Solhanspor, Sorgun Belediyespor-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/Ankara/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30/Yozgat/16.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Brezilya Grand Prix'si yapılacak.

(Sao Paulo/20.00) (Fotoğraflı)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'si yapılacak.

(Valensiya/16.00)

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