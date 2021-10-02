GÜNDEM / 2 Ekim 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Abant'ta yapılacak CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.43/Bolu/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'da Pre-Cop Bakanlar Toplantısı'nın birinci ve ikinci gün çalışmalarının özetinin değerlendirileceği toplantıya ve COP 26 kapanış programına katılacak.

(Milano) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Etkinlikleri Değerlendirme Toplantısı ile çeltik hasadına iştirak edecek.

(Çanakkale/09.30/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali'nde 6 Ekim'de başlayacak Ulaştırma ve Haberleşme Şurası alanında inceleme ve açıklamada bulunacak, Intercity F1 yarışlarının düzenleneceği pistte saha incelemesi ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 8. hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor, Göztepe-GZT Giresunspor ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Kayseri/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor-Gençlerbirliği, Kocaelispor-İstanbulspor ve Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/16.00/Kocaeli/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi başlayacak.

- Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes, Galatasaray Nef-Darüşşafaka ve TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası finali, Emlak Konut ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

8- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de grup mücadelesi sürüyor.

- A Grubu'nda Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta, B Grubu'nda Sorgun Belediyespor-Arkas Spor ve Yeni Kızıltepespor-Atekma, C Grubu'nda ise Tokat Belediye Plevne-Halkbank ve Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş maçları oynanacak.

(İzmir/17.30/20.00/Ankara/14.00/16.30/ İstanbul/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 3. haftanın 5 maçı yapılacak. (Fotoğraflı)

10- Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'te serbest stil mücadelesiyle başlayacak.

- Milli sporculardan 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.

(Oslo/11.30-19.00)

ÖZEL HABER

1- İklim değişikliğiyle mücadelenin en büyük paydaşı gençler ve kadınlar olacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Avrupa'nın en genç ülkesi olarak bizim, 2053 yılında iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede en önemli paydaşlarımız, gençlerimiz olacak, kadınlarımız olacak"

- "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayla paylaştığı hem sıfır emisyon hem de Paris Anlaşmasına taraf olma süreciyle birlikte İklim Kanunu'nu tamamen şekillendirmiş olacağız. Yani 2023, 2053 vizyonumuz çerçevesinde İklim Kanunu'nun da altyapısını hazırlayacağız"

- "Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştireceğimiz projeler hayata geçireceğiz. Belki çok yakın zamanda iklim ve iklim değişikliğiyle ilgili müfredatla gençlerimizin ders alacağı alanları istişare edeceğiz ve topyekun bir mücadelenin içine gireceğiz"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Milano)

2- 47 yaş büyük kişiyle "maddi çıkar amacıyla" evlendiği öne sürülen kadın, boşandığı eşine tazminat ödeyecek

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında "maddi çıkar amacıyla evlendiği", "evlilik birliğini devam ettirme amacı bulunmadığı" belirlenen kadının bu davranışlarını ağır kusur kabul etti

- Kadına yoksulluk nafakası ödenmesine yönelik istinaf mahkemesi kararını bozan Daire, erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminata karar verilmesine hükmetti

(Kemal Karadağ-Ankara)

3- "Çalışma Hayatım" hizmeti e-Devlet'te

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

- "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor"

- "Bu hizmetle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecekler"

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