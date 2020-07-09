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Gündoğmuş Güneycik’te su sevinci

ANTALYA HABERLERİ  | 09.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi’nin yıllardır süregelen içme suyu sorununu sona erdirdi.

Gündoğmuş Güneycik’te su sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi’nin yıllardır süregelen içme suyu sorununu sona erdirdi. Kuzpınarı mevkiindeki haneler suya kavuştu.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi’nde içme suyu temini için yeni sondaj açıldı. Açılan yeni kaynaktan bölgedeki Kuzpınarı mevkiinde ikamet eden vatandaşlara da içme suyu sağlandı. Bunun için Kuzpınarı mevkiine 5 ton kapasiteli bir içme suyu deposu kurularak bölgede ikamet eden vatandaşlara sağlıklı içme suyunu ulaştırdı.

Gündoğmuş Güneycik’te su sevinci

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