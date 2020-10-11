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"Gündüz Bakımevi” projesi ile ikinci desteği aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi, ’Gündüz Bakımevi’ projesi ile ikinci desteği aldı.Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye büyük katkılar sağlaması ve kadın girişimcilerin çok daha etkin olmalarını hedefleyerek kuruluşuna destek oldukları Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin ’Gündüz Bakımevi’ projesi ile ikinci desteği aldığını söyledi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi, ’Gündüz Bakımevi’ projesi ile ikinci desteği aldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye büyük katkılar sağlaması ve kadın girişimcilerin çok daha etkin olmalarını hedefleyerek kuruluşuna destek oldukları Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin ’Gündüz Bakımevi’ projesi ile ikinci desteği aldığını söyledi. Kooperatifin faaliyetleri ile gündemden düşmediğini anlatan Şahin, "Kooperatifimiz ’Modern Seracılık ve Fidecilik’ projesiyle ilk desteğini almıştı. Daha sonra hazırlanan ’Gündüz Bakımevi’ projesiyle Ticaret Bakanlığımızdan destek yeni hibeler almaya hak kazandı. Kooperatifçilik Destek Programı (KOOP-DES) kapsamında Ticaret İl Müdürlüğümüze, S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapılan ’Gündüz Bakımevi’ konulu yatırım malı alımına ilişkin ve burada çalıştırılmak üzere ’Nitelikli Personel İstihdamına’ ilişkin iki proje başvurusu Bakanlığımız tarafından onaylanarak hibe desteği almaya hak kazanmıştır. İlimize ve Osmaneli ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Kooperatif Başkanımız Mefaret Göbekci, proje yöneticimiz Selin Pektaş ve Abdullah Tetik ve de Melek Sivri kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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