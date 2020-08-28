YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gündüz bakımevi ve okul öncesi kurumlarına Covid-19 eğitimi

Gündüz bakımevi ve okul öncesi kurumlarına Covid-19 eğitimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personele Covid-19’a yönelik alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personele Covid-19’a yönelik alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi veriyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personele yönelik Covid-19 ‘da alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Kocaeli okul öncesi eğitim kurumları, çocuk kulüpleri, kreş, gündüz bakımevleri ve eğitmenleri derneği (KOÇKED) ortaklığında gerçekleştirdiği eğitime Kocaeli’deki tüm ilçelerden öğretmenler ve kurum yöneticileri katıldı.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan eğitimde Covid-19 hastalığı, korunmak için neler yapılması gerektiği, iş ortamında alınması gereken önlemler, çocukları okul binasına alırken alınması gereken tedbirler, şoförlerin ve servis araçlarında alınması gerekenler aktarıldı. Temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili önlemler, okullarda kullanılan malzemelerin, oyuncakların temizliği, el hijyeni, yiyecek hazırlama ve servisinde nelere dikkat edilmeli, çalışanlara ve çocuklara yönelik önlemler ve bebek ve küçük çocukların bakımında alınması gereken önlemler ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Eğitime katılan öğretmen ve kurum yöneticilerine ayrıca katılım belgesi verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 virüsünün bulaşma riskinin yoğun olduğu kamu kurumları, düğün ve nikâh salonları, berber, kuaför ve güzellik salonları, deniz ulaşım, Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde önceki haftalarda konu ile ilgili eğitimler vermişti. Yetkililer tarafından Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerin talepler doğrultusunda devam edeceğini, 153 Çağrı Merkezini arayıp taleplerini gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Alacak verecek davası kanlı bitti
Alacak verecek davası kanlı bitti
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor
Edremit’te Covid-19 ile mücadele için denetimler devam ediyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:07
İkindi
16:49
Akşam
19:47
Yatsı
21:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Anıl Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Barış Eczanesi
Gebze
Hilal Eczanesi
Basiskele
Umut Eczanesi
Kartepe
Nesrin Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Ekopark’ta Kazmalar Vuruldu
Ekopark’ta Kazmalar Vuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.