Gündüz bakımevi ve okul öncesi kurumlarına Covid-19 eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personele Covid-19’a yönelik alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hijyen eğitimi veriyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personele yönelik Covid-19 ‘da alınması gereken önlemler ile ilgili eğitim verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Kocaeli okul öncesi eğitim kurumları, çocuk kulüpleri, kreş, gündüz bakımevleri ve eğitmenleri derneği (KOÇKED) ortaklığında gerçekleştirdiği eğitime Kocaeli’deki tüm ilçelerden öğretmenler ve kurum yöneticileri katıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan eğitimde Covid-19 hastalığı, korunmak için neler yapılması gerektiği, iş ortamında alınması gereken önlemler, çocukları okul binasına alırken alınması gereken tedbirler, şoförlerin ve servis araçlarında alınması gerekenler aktarıldı. Temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili önlemler, okullarda kullanılan malzemelerin, oyuncakların temizliği, el hijyeni, yiyecek hazırlama ve servisinde nelere dikkat edilmeli, çalışanlara ve çocuklara yönelik önlemler ve bebek ve küçük çocukların bakımında alınması gereken önlemler ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı. Eğitime katılan öğretmen ve kurum yöneticilerine ayrıca katılım belgesi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 virüsünün bulaşma riskinin yoğun olduğu kamu kurumları, düğün ve nikâh salonları, berber, kuaför ve güzellik salonları, deniz ulaşım, Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde önceki haftalarda konu ile ilgili eğitimler vermişti. Yetkililer tarafından Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerin talepler doğrultusunda devam edeceğini, 153 Çağrı Merkezini arayıp taleplerini gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

