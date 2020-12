Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi’nde C vitamini partisi düzenlendi.

Sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemine vurgu yapmak, çocuklarımızı bu konuda eğitmek amacıyla Kütahya Belediyesi’ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi’nde C vitamini partisi yapıldı.

Çocuklar C vitamini partisinde meyve suyu yaptılar. Eğlenceli ve öğretici zaman geçiren çocuklar, etkinlikten memnun kaldılar.