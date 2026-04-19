Tepki yağınca Fırat Tanış Delikanlı'dan çıkarıldı! Sahneleri silindi

Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrolde olduğu Delikanlı dizisine Fırat Tanış dahil olunca sosyal medyada tepkiler dikkat çekmişti. Fırat Tanış dizi kadrosundan çıkarıldı.

Delikanlı dizisinin kadrosuna Sarp’ın çocukluk yıllarından düşmanı Miran olarak 3. bölümde dahil olan Fırat Tanış daha diziye girer girmez kadrodan çıkarıldı. Fırat Tanış neden Delikanlı'dan çıkarıldı?

Eski sevgilisine şiddet iddiasıyla anılan Tanış’ın dizinin kadrosuna katılmasının ardından sosyal medyadan tepki yağmıştı. Kötü örnek oluşturacak ekran yüzleriyle çalışmama kararı olan 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminden geldiği konuşulan karar üzerine OGM Pictures bir yazılı açıklama yayınladı:

TEKNİĶ KOŞULLARDA ANLAŞILAMADI

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimize mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.”

YÖNETMENLE AŞK YAŞIYORDU

Fırat Tanış’ın dizideki sahneleri de çıkarıldı. Karakterin dizideki geleceği konusunda ise henüz bir karar alınmadı.

Tanış aynı zamanda dizinin yönetmeni Zeynep Günay’la da sevgili...

