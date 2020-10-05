Gündüz koşu pistinde gece çay servisinde ter döküyor

FİKRET KAVĞALI - Adana'da gece tablada çay servisi yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Ahmet Çaykara, gündüz de amatör olarak yaptığı koşu antrenmanıyla halk koşularına hazırlanıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Sular mevkisindeki küçük tezgahında çaycılık yapan Çaykara, günün kararmasıyla açtığı ekmek teknesinde sabah ezanına kadar hizmet veriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tezgahını kapattıktan sonra bisikletiyle Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na kadar pedal çeviren Çaykara, burada da her gün 15 kilometre koşarak halk koşularına hazırlanıyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen birçok halk koşusuna katılan Çaykara, hem işini hem de sporu bir arada yürütüyor.

Halk koşularında toplam 7 madalya kazanan Çaykara, en iyi derecesini 7. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu'nda erkekler 50-54 yaş grubunda üçüncülük alarak elde etti.

Çaykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin 1985 yılında kendisine devrettiği tablada 35 yıldır çaycılık yaptığını söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine de 17 yıl önce spora başladığını ifade eden Çaykara, o günden bu yana hem işini hem de sporu bir arada yaptığını kaydetti.