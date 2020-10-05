YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Gündüz koşu pistinde gece çay servisinde ter döküyor

Gündüz koşu pistinde gece çay servisinde ter döküyor

ADANA HABERLERİ  | 05.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Adana'da yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Çaykara, gündüz koşu antrenmanında, gece ise tezgahta çay satışı yaparak ekmeğinin peşinde koşuyor - Günün ilk ışıklarıyla tablasını kapattıktan sonra koşu parkuruna giden Çaykara, her gün 15 kilometre koşarak halk koşularına hazırlanıyor - Çaykara: - "Gecenin yorgunluğunu spor sayesinde dağıtıyorum. Spora gittiğim zaman bütün yorgunluğumu unutuyorum. Spor stresimi ve yorgunluğumu alıyor"

FİKRET KAVĞALI - Adana'da gece tablada çay servisi yaparak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Ahmet Çaykara, gündüz de amatör olarak yaptığı koşu antrenmanıyla halk koşularına hazırlanıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Sular mevkisindeki küçük tezgahında çaycılık yapan Çaykara, günün kararmasıyla açtığı ekmek teknesinde sabah ezanına kadar hizmet veriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tezgahını kapattıktan sonra bisikletiyle Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na kadar pedal çeviren Çaykara, burada da her gün 15 kilometre koşarak halk koşularına hazırlanıyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen birçok halk koşusuna katılan Çaykara, hem işini hem de sporu bir arada yürütüyor.

Halk koşularında toplam 7 madalya kazanan Çaykara, en iyi derecesini 7. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu'nda erkekler 50-54 yaş grubunda üçüncülük alarak elde etti.

Çaykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin 1985 yılında kendisine devrettiği tablada 35 yıldır çaycılık yaptığını söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine de 17 yıl önce spora başladığını ifade eden Çaykara, o günden bu yana hem işini hem de sporu bir arada yaptığını kaydetti.

- "35 senedir gecem gündüz, gündüzüm de gecem olmuş"

Sabaha kadar ayakta olmasına ve yorulmasına rağmen bir gün olsun koşmayı bırakmadığını dile getiren Çaykara, şöyle devam etti:

"Sabah burayı kapatırım ondan sonra antrenmanıma giderim. Saat 6 gibi koşu alanında olurum. Her gün en az 15 kilometre koşar, ondan sonra eve giderim. Gecenin yorgunluğunu spor sayesinde dağıtıyorum. Spora gittiğim zaman bütün yorgunluğumu unutuyorum. Spor stresimi ve yorgunluğumu alıyor. 57 yaşındayım işte hayatımız bu şekilde gelip gidiyor. 35 senedir benim gecem gündüz, gündüzüm de gecem olmuş. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece Allah'ın izniyle elden ayaktan düşmediğim sürece bu işimize de devam edeceğiz."

Çok sevdiği çaycılığın yanı sıra sporun da hayatının vazgeçilmezi olduğunu aktaran Çaykara, elinden geldiği kadar halk koşularına katılmaya çalıştığını söyledi.

Çaykara, Türkiye'nin farklı kentlerinde katıldığı bazı koşularda derece de elde ettiğini ve madalya aldığını belirtti.

Sami Çakmakçı da 22 yıldan bu yana arkadaşlarıyla çay içmeye Çaykara'nın tablasına geldiğini, onun çalışkanlığının ve sporcu kişiliğinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

Adana Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:31
Öğle
12:32
İkindi
15:49
Akşam
18:24
Yatsı
19:38

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Arhan Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Nisan Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
İl Özel İdaresi Heyeti Kozan’da Incelemelerde Bulundu
İl Özel İdaresi Heyeti Kozan’da Incelemelerde Bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.