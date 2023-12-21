Gündüz kurumda, akşam köylerde çalışıyorlar

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden, çiftçilerin tarımsal üretimin her yönüyle desteklemek adına uygulamaya konulan pek çok değişiklik ve yeniliğe bir yenisini daha ekleyerek mülkiyet ve miras sorunu nedeniyle intikali yapılmayan tarım arazilerini kayıt altına aldıklarını söyledi. Güden, "Böylelikle desteklemelerden daha etkin ve nitelikli şekilde faydalanmanızı amaçlıyoruz. Üreticilerimiz bu güne kadar mülkiyet ve miras sorunları nedeniyle intikal yaptıramadığı için ÇKS’ye kaydettiremediği, dolayısıyla desteklemelerden faydalanamadığı araziler için taahhütname belgesi hazırlayarak kayıt altına aldırabilecek, söz konusu araziler için tarımsal desteklemelerden faydalanmalarının yolu açılmış ayrıca ÇKS daha etkin hale gelmiştir. Tarımsal desteklerden faydalanmak için 2 Ocak 2024 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurarak ÇKS kayıtlarınızı yaptırmayı unutmayın" diye konuştu.

