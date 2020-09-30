YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Gündüzleri modern, geceleri ise ışıl ışıl bir görünüm

Gündüzleri modern, geceleri ise ışıl ışıl bir görünüm

MANİSA HABERLERİ  | 30.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki güzergahta gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmasının ardından, aydınlatma çalışmasını da tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki güzergahta gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmasının ardından, aydınlatma çalışmasını da tamamladı. Yapılan çalışmalar sayesinde mevcut güzergah geceleri ışıl ışıl bir görünüme sahip olurken, trafikte güven ve konfor da sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla, mevcut güzergahı estetik ve modern bir görünüme kavuşturdu. Mevcut güzergâhta MASKİ tarafından yürütülen alt yapı çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmasına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kilometrelik yol çalışması, bordür kaldırım çalışmaları, yol genişletmeleri yapıldı. Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte son olarak aydınlatma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yola ışıl ışıl bir görünüm kazandırdı.
Yapılan çalışmalarla birlikte yolun hem daha modern, hem de daha güvenli bir hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şehrimize değer katan yatırımları kazandırmak amacıyla tüm ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki yolda bir yenileme çalışması yaptık. Alt yapı çalışmamızın ardından, üst yapı ve aydınlatma çalışması gerçekleştirdik. Daha önce bakımsız ve kötü görünümdeki yol yapılan çalışmalarla estetik ve güvenli hale geldi. Vatandaşlarımız güle güle kullansın.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Manisa Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
13:05
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Duygu Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
Gürer Eczanesi
Merkez
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Varcı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Rütbesini kaymakam ve emniyet müdürü taktı
Rütbesini kaymakam ve emniyet müdürü taktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Kadın Ve Genç Girişimciler Seçimini Yaptı
Kadın Ve Genç Girişimciler Seçimini Yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.