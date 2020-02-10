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Güner, “Sigara Dünyada 6 Milyon İnsanın ölümüne yol açmaktadır”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.

Güner, “Sigara Dünyada 6 Milyon İnsanın ölümüne yol açmaktadır”

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Güner, “Sigara Dünyada 6 Milyon İnsanın ölümüne yol açıyor” dedi.
Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklama yaparak tütün ve tütün kullanımının yol açtığı zararlara dikkat çekti.
Güner yaptığı açıklamada, “Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında her yıl 9 Şubat günü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Tütün kullanımı, sağlığı olumsuz olarak etkileyen en önemli zararlı davranışların başında gelmektedir. Tütün kullanımının akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerinin gelişiminde, kalp hastalıklarının ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı başta olmak üzere bir çok hastalığının ortaya çıkmasında temel etkendir. Tütün ve nikotin içeren her ürün sağlığa zararlıdır, hastalık yapar, ölüme neden olur, kullanılmamalıdır. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12. Saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta- 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10.yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor. Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir bağımlılık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak bir “Sigara Bırakma Polikliniğine” başvurmalısınız. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzman personeli ile sigarayı bırakmanızda yardımcı olmaktadır. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır ve irade ile ilişkisi yoktur. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla sizde sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. İlimizde Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Çaycuma Devlet Hastanesi sigara bırakma poliklinikleri hizmet vermektedir. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak randevunuzu alın kendiniz ve aileniz için yeni bir hayata adım atın. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Gününün sağlıklı bir yaşam için yeni bir başlangıç olması dileğiyle “ şeklinde konuştu.

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