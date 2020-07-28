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Güneş enerjisi yatırımları hızla artıyor

BURSA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında Türkiye’nin TSE belgeli tek firması olduklarını belirten Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Türkiye çapında büyük ilgi gören ve yatırımcısına 5 yıl gibi kısa bir süre zarfında kazandırmaya başlayan GES sistemleri ile Türkiye’nin enerji açığının büyük oranda kapanabileceğini söyledi.Türkiye’de GES sistemleri alanında tek TSE Belgeli firma olduklarını belirten İbrahim Şahintaş, Bursa Tek Enerji tarafından kurulan panellerin kar, rakım ve rüzgar yükü hesaplanarak 356 kiloluk ağırlıkta test edildiğini belirtti.

Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında Türkiye’nin TSE belgeli tek firması olduklarını belirten Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Türkiye çapında büyük ilgi gören ve yatırımcısına 5 yıl gibi kısa bir süre zarfında kazandırmaya başlayan GES sistemleri ile Türkiye’nin enerji açığının büyük oranda kapanabileceğini söyledi.
Türkiye’de GES sistemleri alanında tek TSE Belgeli firma olduklarını belirten İbrahim Şahintaş, Bursa Tek Enerji tarafından kurulan panellerin kar, rakım ve rüzgar yükü hesaplanarak 356 kiloluk ağırlıkta test edildiğini belirtti. Şahintaş, “TSE standartlarına göre bizim sistemlerimizin 155 kilo ağırlığa dayanması gerekiyor. Biz, standartları da aştık ve hatta iki katına çıkardık. Bu zor şartlardaki testlerin hepsini başarıyla geçtik. Bu testler TSE tarafından her yıl yapılıyor. Bu anlamda aldığımız belge ile Türkiye’deki ilk firma olduk. Kendi işyeri binamızın çatısına da 100 KW’lik GES kurduk. GES yatırımı konusunda yoğun talep alıyoruz. Yatırım planı bulunan bireysel ve kurumsal ziyaretçilerimiz sistemi yerinde inceleyebiliyor. Ziyaretçilerimiz ayrıca firmamızın girişinde yaptığımız modelleme ile farklı sistemlerdeki montajlamaların nasıl yapıldığını da yakından inceleyebiliyor” dedi.
İbrahim Şahintaş, güneş enerjisinden elektrik üreten GES sistemleri sayesinde tasarruflu elektrik tüketiminin aynı zamanda bir yatırım aracı haline geldiğini vurgulayarak, “Devletimiz, GES sistemini kuranlara ürettikleri enerjinin fazlası için 10 yıl alım garantisi veriyor. Evleri ya da işyerleri için GES sistemi kuranlar, elektrik faturasından kurtulurken, ayrıca devletin elektrik dağıtım bedelleri üzerinden sağlanan alım garantisinden de faydalanabiliyor” diye konuştu.
Hizmet olarak sundukları GES sistemlerinin tamamen kendi imalatları olduğunu belirten İbrahim Şahintaş, sistemlerini inşa ettikleri GES sistemlerinin bağlantı ve kurulum ekipmanları zor şartlarda test edilerek TSE tarafından belgelendiğini vurguladı. Ayrıca raporlama ve montaj kalitesi anlamında da TSE Belgesi aldıklarını söyleyen İbrahim Şahintaş, Türkiye’de önemli bir açığı kapatarak, çevreyi koruyan, aynı zamanda kullanıcıları adına da önemli bir kazanç kaynağı olan GES sistemlerinde üretim ve montaj ve diğer tüm hizmetlerinde kalitelerini belgelediklerini ifade etti.

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