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Güney Amerika futbolunda aşılama için ilk adım atıldı

13.04.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Çin şirketi Sinovac'ın 50 bin doz Covid-19 aşısını konfederasyona bağışladığını açıkladı.

Güney Amerika futbolunda aşılama için ilk adım atıldı

CONMEBOL, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 50 bin doz Covid-19 aşısının Sinovac şirketi tarafından konfederasyona bağışlandığını bildirdi.

CONMEBOL, bu aşıların öncelikli olarak birinci kategoride yer alan Güney Amerika takımlarında, erkek ve kadın turnuvalarında kullanılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak CONMEBOL Başkanı Alejandro Domínguez, "Bu, Güney Amerika futbol ailesinin alabileceği en iyi haber. Covid-19 salgınını yenmek için atılmış büyük bir adım ancak hiçbir şekilde korumamızı düşürdüğümüz anlamına gelmiyor. Turnuvalarımızı sorunsuz ve formatları değiştirmeden sonuçlandırmamızı sağlayacak olan çalışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Aşılama sürecinin lojistik ve operasyonel detaylarının ise üye dernekler ile koordineli olarak CONMEBOL tarafından ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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