Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Mardin'de fakülte yaptırıyor

"Zira etkisi gelecekte hissedilen, milletlerin istiklal ve istikbalini tayin eden yegane yatırım eğitimdir. O nedenle gerek devlet gerek özel sektör gerekse STK'lar her alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliğini üst düzeyde tutmalı, eğitimin alt yapısının ve kalitesinin yükseltilmesi noktasında işbirliğine gitmelidir. Bugünkü yaptığımız şey de bunun en güzel örneklerinden biridir. Bugün Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçı Birliği ile imzalayacağımız protokolle Midyat'ımız bir eğitim yuvasına daha kavuşacaktır. Bu sayede ülke ve millet olarak en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızı en güzel şekilde işleyecek onları geleceğe, ülkemizin koyduğu vizyon hedefin ve istikametinde hazırlayacağız."

En büyük, en anlamlı, en paha biçilmez yatırımın eğitime yapılan olduğuna dikkati çeken Vali Demirtaş, şunları aktardı:

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ise eğitimin dünyayı değiştirmek ve ileri gitmek için en uygun araç olduğu ifade ederek, "Bizler de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ailesi olarak bu görüşü benimsiyoruz. Eğitim alanında çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Ülkemizin ve özellikle bölgemizin yaşadığı gerek ekonomik gerek toplumsal sorunların eğitimle aşılacağına inanıyoruz." dedi.

Mardin'in halı hazırda bölgenin ikinci büyük ihracat kenti durumunda olduğuna değinen Altunkaya, "Sahip olduğu eşsiz insan kaynağı ve kültürel zenginlik sayesinde Mardin'de eğitime yapılacak her bir yatırımın ülkemize ve hatta ihracatımıza çok daha fazla katma değer kazandıracağına inanıyoruz. Biz de GAİB olarak bu potansiyelin açığa çıkması için Mardin’de eğitime katkı sağlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakültenin yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Programa Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda ihracatçı katıldı.

