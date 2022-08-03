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Güneydoğu'dan yılın 7 ayında 6 milyar 875 milyon 375 bin dolarlık ihracat

03.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'dan yılın 7 ayında 6 milyar 875 milyon 375 bin dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler, yılın 7 ayındaki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artırarak 6 milyar 875 milyon 375 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında bölgedeki 2 bin 287 firmanın ihracat yaptığını belirtti.

Bölgenin ihracatta önemli başarılara imza attığını ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yılın 7 ayında 192 ülkeye ihracatı oldu. Ocak-temmuz döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1’lik artışla 6 milyar 875 milyon 375 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 39,6 payla ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri yüzde 17,4'lük payla ikinci, Afrika ülkeleri ise yüzde 16 payla üçüncü sırada bulunuyor. Irak, ABD, Suriye ve İngiltere bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer almakta. Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları ve pastacılık ürünleri yer almakta."

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