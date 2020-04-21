Güneydoğu'dan yılın ilk çeyreğinde 54 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yılın ilk çeyreğinde 78 ülkeye toplam 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde insanlığı tehdit eden koronavirüsün birçok sektör gibi kuru meyve ihracatını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Üç aylık verilere bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta gerileme yaşandığını belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 78 ülkeye toplam 54 milyon 118 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2019 verilerine baktığımızda ise geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde 58 milyon 686 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Elbette insan sağlığı her şeyin üzerinde. Bizler de gerekli tedbirlerimizi alarak imkanların ve ilgili bakanlıkların belirlediği kurallar ölçüsünde ihracatımızı sürdürmeye gayret ediyoruz."

Çıkmaz, ülke bazında bakıldığında ilk sırayı 10 milyon 409 bin dolarlık ihracatla Almanya'nın aldığını, ardından 5 milyon 269 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 257 bin dolarlık ihracatla ABD'nin geldiğini belirtti.

Ürün bazında ihracata da değinen Çıkmaz, "Kuru kayısı ilk sırada yer alıyor. Yılın ilk üç ayında bölgemizden 22 milyon 885 bin dolar değerinde kuru kayısı ihraç edilirken bu süreçte ikinci sırada yer alan Antep fıstığı ihracatı 16 milyon 217 bin dolar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

