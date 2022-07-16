Güngören'de unutulan valiz polisi harekete geçirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de eczane önünde unutulan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi Sedef Sokağı'ndaki eczanenin önünde sahipsiz valiz olduğunu gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Ardından olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından valizin sahibi olduğu belirtilen bir kişi, eczanenin önüne geldi.

Valiz, yapılan incelemeden sonra sahibine teslim edildi.



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