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Günlük kiralanan evlere operasyon

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada sayıları hızla artan günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artırıldı.Balıkesir il genelinde 248 ekip 552 personel tarafından kiralık araç firmaları ile günü birlik kiralanan evlere yönelik yapılan uygulamalarda 102 günübirlik konaklama yeri, 73 özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren yer ile 104 kiralık araç firması denetlendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada sayıları hızla artan günlük ve saatlik ev kiralamaya yönelik denetimler artırıldı.
Balıkesir il genelinde 248 ekip 552 personel tarafından kiralık araç firmaları ile günü birlik kiralanan evlere yönelik yapılan uygulamalarda 102 günübirlik konaklama yeri, 73 özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren yer ile 104 kiralık araç firması denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 6 kiralık araç firmasına 9 bin 774 lira para cezası ile 5 günübirlik konaklama yerine toplam 36 bin 837 lira para cezası uygulandı.

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