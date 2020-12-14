YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Günyüzü’nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi

Günyüzü’nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.12.2020 15:46 | Son Güncelleme

Günyüzü’ nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ‘’Kadınlar Hayata Küsmesin’’ projesi ile yapılmış olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçe kadınlarına; bebek bakım odası, doktor odası ve bayan doktor, spor aletleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden görevlendirilen spor hocası, dinlenme odası ve mescit gibi imkânları sunuyor.Her hafta Cuma günü Covid-19 tedbirleri gözetilerek görevlendirilen bayan spor hocası ve bayan doktorlar ilçe kadınlarına hizmet veriyor.

Günyüzü’nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi

Günyüzü’ nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.
Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ‘’Kadınlar Hayata Küsmesin’’ projesi ile yapılmış olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçe kadınlarına; bebek bakım odası, doktor odası ve bayan doktor, spor aletleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden görevlendirilen spor hocası, dinlenme odası ve mescit gibi imkânları sunuyor.
Her hafta Cuma günü Covid-19 tedbirleri gözetilerek görevlendirilen bayan spor hocası ve bayan doktorlar ilçe kadınlarına hizmet veriyor.

Günyüzü’nde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:58
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.