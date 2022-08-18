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Gurbetçiler dönüş yolunda Kapıkule'de "hızlı geçişten" memnun

18.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatillerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkeye dönerken Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen gurbetçiler, işlemlerinin hızlı yapılmasından ve kapıda beklememekten memnun - Hollanda'ya dönen Muhammet Keskin: - "Gelirken de beklemedik. Memurlarımız çok iyi, saygılı ve çalışkan"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Tatillerini baba ocağında geçiren gurbetçiler, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeden geçiş yapmanın rahatlığını yaşıyor.

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüş yapmaya başladığı 28 Temmuz'dan itibaren Kapıkule'den 82 bin 659 araç ile 365 bin 579 kişi çıkış yaptı.

Hollanda'ya dönen Muhammet Keskin, AA muhabirine, Türkiye'de tatilin güzel geçtiğini söyledi.

Alanya ve İstanbul'u gezdiklerini belirten Keskin, "Dönüş yolundayız, çok özleyeceğiz, gelecek seneyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sınır kapısında hızlı geçişten çok memnunuz. Geçen sene de arabayla gelmiştim, Kapıkule'de beklememiştik. Gelirken de beklemedik. Memurlarımız çok iyi, saygılı ve çalışkan. Bir şey sorduğunda çok güzel davranıyorlar." dedi.

Sınır kapısından 30 dakikada geçiş yaptığını anlatan Keskin, gurbetçilerin diğer ülkelerin sınır kapılarında 8-10 saat beklediğini duyduğunu ifade etti.

- "Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemler gerçekten hızlı yapılıyor"

Almanya'ya dönen Savaş Bahtiyaroğlu da önceki yıllara göre Kapıkule'den daha hızlı geçiş yaptıklarını belirtti. Bahtiyaroğlu, şunları söyledi:

"Kapıkule'ye ulaşana kadar diğer ülkelerin sınır kapılarında yaklaşık 20 saat bekledim. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemler gerçekten hızlı yapılıyor. İşlemlerin hızlı yapılmasından çok memnunum. Çok teşekkür ederim, herkes hızlı çalışıyor. Seneye inşallah yine geleceğiz."

Ahmet Erdoğan ise geçmiş yıllara göre sınır kapısından geçişlerin daha hızlı gerçekleştiğini, bazı ülkelerin sınır kapılarında daha çok beklediklerini belirtti.

- "Gurbetçileri güler yüzle uğurluyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) çalışanları gurbetçilere işlemleri sırasında kolonya ve su ikram ediyor.

Yolculukları sırasında okumaları için çocuklara dergi hediye eden YTB çalışanları, gurbetçileri yaşadıkları ülkelere uğurluyor.

YTB Kapıkule Koordinatörü Mustafa Gönülalan, gurbetçileri ana vatana geldiklerinde karşıladıklarını, dönüş yolunda uğurladıklarını söyledi.

Gurbetçilerle sohbet ettiklerini ve çocuklara hediyeler verdiklerini anlatan Gönülalan, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenmek isteyen gurbetçiler için bir çadır kurduk. Orada çay içip dinleniyorlar. Ayrıca çocukların oynayacağı oyun alanları oluşturuldu. Yaşadıkları ülkelere giden gurbetçileri güler yüzle uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Kapıkule sınır kapısı memurlar

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