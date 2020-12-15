Gurbetçilerden derneğe araç hibesi

Almanya’da yaşayan gurbetçiler tarafından Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği’ne 1 araç hibe edildi.

2016 yılında faaliyete başlayan Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği’ne, Türkelili ve Sinoplu gurbetçiler tarafından hasta hayvanların tedaviye ulaştırılmasında kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari araç hibe edildi.

Yurt dışında Türkelili ve Sinoplu gurbetçiler arasında toplanan destekle satın alınan ve Dernek Başkanı Ayşe Özdemir’e teslim edilen araçla ilgili Türkelili gurbetçi Sabri Özkan, “Biz yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneğini maddi ve manevi destekliyoruz. Son iki üç hafta önce bir olaya şahit oldum. O olaydan sonra kendim karar alarak, mutlaka derneğe araç alınması gerekliliğini hissettim. Bir hasta hayvanın acilen veteriner kliniğine gitmesi gerekiyordu ve hiçbir Allah’ın kulu yardım etmedi. Hasta hayvanı, 2-3 gün kliniğe götüremediler. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak bu olay bizleri çok üzdü. Sadece gurbetteki Türkelililer değil, Sinoplu gurbetçi hemşehrilerimizle yaptığımız kısa çalışma sonucunda istenilen rakama ulaştık. Bu aracın alınmasında katkıda bulunan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum. Buraya cenaze dolayısıyla gelerek gurbetçilerimizin katkısıyla toplanan bedelle aracımızı satın alarak teslim ettik” dedi.

Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği Başkanı Ayşe Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Yıllardır ‘canlarımız’ için çabamız ve mücadelemiz devam ediyor. Bireysel çalışmalarımızın yanı sıra, arkamızda ayrıca da ekibimiz var. ‘Canlarımızın sağlığı’ için her zaman altımızda bir araca ihtiyacımız var. Biz hasta canlarımızı kliniğe ulaştırmak için ortalama 3-4 bin civarında taksi ücreti ödüyoruz. Uzun zamandır birçok gurbetçimiz de bizleri sosyal medyadan takip ediyor. 15-20 gün önce uyuzlu bir köpeğimizi veteriner kliniğine ulaştırmak istedik ancak hiçbir araba ile aldıramadık. Bireysel de, paramızla da aldıramadık. O günden sonra gurbetçimiz Sabri Özkan bizleri arayarak, ‘Şahsen yaşanan bu çaresizlik kanıma dokundu, Ankara’dan bir hanımefendi Çatalzeytin’den taksi tutup hasta köpeğimizi gönderdi biz izledik’ dedi ve ‘gurbette derneğe araç alınması için kampanya yapacağız’ dedi. Aracın alınmasında destek veren tüm gurbetçilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

