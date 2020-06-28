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Gurbetteki mezun öğrencilerden sağlık dolabı desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 28.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşamını sürdüren ve Gölhisar Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün ilk mezunlarından olan öğrenciler Korkuteli Belediyesi "Cumhur Eli" projesi için sağlık dolabı malzemeleri gönderdi.Evren Cebeci, Fatma Nur Tok, Reyhan Karataş,Canan Kervan ve Musa Anat isimli mezun öğrenciler sosyal medya aracılığı ile yıllar sonra yeniden görüşmeye başladıkları Öğr.Gör.

Gurbetteki mezun öğrencilerden sağlık dolabı desteği

Yurt dışında yaşamını sürdüren ve Gölhisar Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün ilk mezunlarından olan öğrenciler Korkuteli Belediyesi "Cumhur Eli" projesi için sağlık dolabı malzemeleri gönderdi.
Evren Cebeci, Fatma Nur Tok, Reyhan Karataş,Canan Kervan ve Musa Anat isimli mezun öğrenciler sosyal medya aracılığı ile yıllar sonra yeniden görüşmeye başladıkları Öğr.Gör. Kahraman Köktürk ile köy okullarına yardım kararı aldılar. Almanya da yaşamını sürdüren Evren Cebeci ve Evening Selimiye Spor Kulübü ile Avusturya Viyana da yaşayan Fatma Nur Tok ve FMM-FFM Derneği de katkı koydu.
Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk "Yurtdışında yaşayan mezun öğrenciler gerek kendi çevreleri gerekse sivil toplum kuruluşları işbirliği ile köy okullarımız için sağlık dolabı malzemeleri gönderdi. Bu malzemeleri Korkuteli Belediyesinin öğrenci etüt merkezlerinde ve evde bakım hizmetlerinde kullanılması için teslim ediyoruz " dedi.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek "Belediyemiz "Cumhur Eli" projesi ile öğrenciler için etüt salonları ve yaşlılarımız için evde bakım hizmetleri veriyor. Bu projemize destek olmak için bu malzemeleri gönderen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu

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