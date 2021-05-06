Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 12 yavru maymun yakalandı.

Bir ihbarı değerlendirerek çalışma yapan Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında yerde 2 kafes gördü.

Kafeslerin içerisinde 12 maymun tespit eden ekipler, olaya ilişkin yaptıkları kamera taramasında, 5 Mayıs'ta gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin, hudut giriş bölgesinde tırların arasından çıkarak elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park etmiş olan İran plakalı bir tırın çekici bölümüne koyduğunu belirledi.

Ekipler, görüntülerin devamında kimliği belirlenemeyen bir kişinin de tırdan inerek 2 kafesi araçtan indirip tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine muhafaza altına alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

