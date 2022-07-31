YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti

Gürcistan'ın futbol kulüpleri sezon hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti

31.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor gibi yerli kulüplerin sezona hazırlandığı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Gürcistan 1. Lig takımlarından Samgurali Tsqaltubo ve Torpedo Kutaisi'yi ağırladı - Torpedo Kutaisi Teknik Direktörü Kakhaber Chkhetiani: - "Şu anda oteller, sahalar her şey dört dörtlük. Bu yüzden de Türkiye'deki Süper Lig ve Gürcistan takımları kamp için burayı tercih ediyor"

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 8 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi güç depolamak isteyen yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği tesisler arasında yer alıyor.

Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere alt liglerden futbol kulüplerince her yıl tercih edilen merkez, yabancı takımların da ilgisini çekiyor.

Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor gibi yerli kulüpleri ağırlayan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni, Gürcistan 1. Lig takımlarından Samgurali Tsqaltubo ve Torpedo Kutaisi kulüpleri de tercih etti.

- "Şu anda oteller, sahalar her şey dört dörtlük"

Çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrılan Torpedo Kutaisi'nin teknik direktörü Kakhaber Chkhetiani, AA muhabirine, Erzurum'a daha önce kamp yeri bakmaya geldiğini söyledi.

Chkhetiani, kentte sportif imkanların daha da geliştiğini belirterek, "10 yıl önce başka bir kulüple beraberken kamp yapabileceğimiz yerlere bakmaya gelmiştik. O zaman şartlar bu kadar elverişli değildi. Şu anda oteller, sahalar her şey dört dörtlük. Bu yüzden de Türkiye'deki Süper Lig ve Gürcistan takımları kamp için burayı tercih ediyor." dedi.

Torpedo Kutaisi takımının uzun bir geçmişe sahip kulüp olduğunu anlatan Chkhetiani, hedeflerinin her zaman bir üst seviyede oynamak olduğunu, bunun için kendilerini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

- "Son 20 yılda Türk futbolu gerçekten büyük çıkış elde etti"

Türk kulüplerinin, birçoğunun altyapıya çok önem verdiğini ifade eden Chkhetiani, bu sayede önemli başarılar sağladığını dile getirdi.

Türk kulüplerinin altyapıya önem vermesiyle iyi futbolcuların yetişmeye başladığına dikkati çeken Chkhetiani, "Son 20 yılda Türk futbolu gerçekten büyük çıkış elde etti. Bu oyuncular iyi takımlarda ve milli takımda oynuyorlar. Türk ve Gürcü takımlarında yaratıcı oyuncular var. İki ülke arasındaki fark, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon, Gürcistan'ın ise 4 milyon. Türk takımlarının bütçelerinin yüksek olmasından dolayı istedikleri futbolcuları alabiliyorlar ancak bu Gürcistan'da olmuyor. İki ülkenin atak futbol oynamalarından dolayı seyirciler ülkelerinde futbolu seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı"Eyyam-ı bahur" sıcakları yüksek rakımda yaşayan Erzurumluları da bunalttı
Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden çocuk öldüGaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden çocuk öldü
Antalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiAntalya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum hazırlık

Erzurum Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:37
Yatsı
21:12

Erzurum Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazar

---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.