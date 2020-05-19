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Gürkan gençlerle bisiklet sürdü

MALATYA HABERLERİ  | 19.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla AK Partili gençlerle birlikte bisiklet sürme etkinliği düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla AK Partili gençlerle birlikte bisiklet sürme etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da gençlerle birlikte bisiklet sürüp gençlerin bayramını kutladı.
Büyükşehir Belediyesi önünde sona eren programda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın Başkan, Gürkan’a Türk Bayrağı hediye ederek kısa bir konuşma yaptı. Akın, “Bu güzel ve kutlu günde Galata limanından Samsun Limanına dayanan bir kahramanlığın 101’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu programda bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza gençler olarak bayrağımızı teslim ediyoruz” dedi.

Başkan Gürkan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın’dan Türk Bayrağını teslim alırken Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirini okudu.
AK Partili gençler ile güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Böyle güzel bir organizasyonda siz gençlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Bizlere emanet ettiğimiz bu bayrak sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti semalarında dalgalanacaktır. Bayrak şiirinde olduğu gibi dalgalandığı yerde ne korku, ne keder olur. O bayrak nereyi isterse biz o bayrağı götürür dikeriz diyor Arif Nihat Asya” şeklinde konuştu.
Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu açıklamada 19 Mayıs 2020 Salı günü 19.19’da bütün vatandaşlarımız ile birlikte balkonlarda Bayrağımızı asarak İstiklal Marşımızı okuyarak bayramımızı kutlayacağız. Bu yıl Ramazan ayımızı, bayramlarımızı buruk kutluyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı ile birlikte çifte bayram yaparak ülkemiz ve dünya bu virüs illetinden kurtulur ve eski güzel günlerde olduğu gibi bayramlarımızı şenlik içerisinde sevgi ve muhabbetle kutlar, ülkemizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında emin adımlarla hedefe ulaşırız” diye konuştu.
Gürkan program sonrası gençlere tatlı ikramında bulundu.

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