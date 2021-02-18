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Gürkan muhtarlarla bir araya geldi

18.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla sohbet programında bir araya geldi.Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktararak, muhtarlardan gelen sorun ve talepleri de dinledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesi Mahalle Muhtarlarıyla sohbet programında bir araya geldi.
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktararak, muhtarlardan gelen sorun ve talepleri de dinledi. Kentsel dönüşümden çevre temizliğe, yol ve kaldırımdan sosyal alanlara kadar her soruya cevap veren Başkan Gürkan, 2022’de yatırımların bir bir ortaya çıkacağını söyledi.
Vefa Konağında gerçekleştirilen sohbet toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

“Nerede bir faaliyet varsa başkanımız orada”
Uzun süredir Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelmeyi arzuladıklarını belirten Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Başkanımızın çok güzel bir sözü var. İnsanın ufku ve hayali olacak. Dua edecek ve dönüp bakacak ki onlar olmuş. Biz Başkanımızın bu düşüncesini her ortamda dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün konuşmasını yaparken Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne gidin bakın görün dedi. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na görmek istiyorsanız çalışan bir belediye Malatya örnektir gidip görebilirsiniz diyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Belediye olsa da tüm Malatya’nın belediyesi olduğunu göstermiştir. Başkanımız çok planlı, yerinde almış olduğu kararlarla hem ekonomik yönden hem de iş yapma kabiliyeti noktasında çıtayı yükseltmiş olduğunu gördük. O yüzden başkanımızı tebrik ediyoruz. Battalgazi Muhtarlar Derneği Yönetimi olarak 2020 yılının en başarılı örnek Belediye Başkanı plaketi vermeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu Sayın Başkanımıza takdim edeceğiz. Biz Malatya’yı ve Malatya’ya hizmet edenleri seviyoruz. Başkalarının ne dediği bizim için önemli değil. Selahattin Başkanımızın Battalgazi’de olduğu gibi Büyükşehir’de de nasıl çalıştığını biliyoruz. Nerede bir faaliyet varsa başkanımız orada. Allah işini rast getirsin. Biz Sayın Başkanımızdan memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Malatya’ya hizmet etmek için buradayız”
Malatya insanının kadirşinas, alicenap ve feraset sahibi olduğunu belirten Başkan Gürkan ise, “Malatya insanı çalışan ve çalıştığı işte muvaffak olanları yalnız bırakmaz. Muhtarımız az önce çok güzel bir şekilde ifade etti. Bu memlekete karşı bizim sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz var. Biz yöneticiyi tarif ederken, biri ihya eder biri imha eder. İhya edene fetihçi, imha edene işgalci deriz. Yönetimde verilmiş statüler vardır. Biri verilmiş statüdür bir diğeri ise kazanılmış statüdür. Bir kişiye yerel anlamda bir görev verebilirsiniz o verilmiş statüdür. Ama o başarılarından dolayı üst görevlere geliyorsa o kazanılmış statü dür. Önemli olan bir yere kazanılmış statü ile gelmektir. Biz yönetim anlayışını bu şekilde değerlendiriyoruz. Devletin her kuruşuna sahip çıkma noktasında azami titizliği ve hassasiyeti göstermek durumundayız” diye konuştu.

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