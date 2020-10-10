YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Gürkan vatandaşlarla buluştu

Gürkan vatandaşlarla buluştu

MALATYA HABERLERİ  | 10.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere el atıyoruz” dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili Daire Başkanları ile beraber mahalle sakinleriyle buluştu.” Mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları yapıldı”Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerine birçok hizmetin yapıldığını belirten Kamıştaş Mahalle Muhtarı Şevket Cansever yaptığı konuşmada, “Mahallemizin nüfusu kışın az olmasına rağmen, yazın il dışında yaşayan hemşerilerimiz geri geldiklerinden mahallemizin nüfusu artmaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere el atıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili Daire Başkanları ile beraber mahalle sakinleriyle buluştu.

” Mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları yapıldı”
Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerine birçok hizmetin yapıldığını belirten Kamıştaş Mahalle Muhtarı Şevket Cansever yaptığı konuşmada, “Mahallemizin nüfusu kışın az olmasına rağmen, yazın il dışında yaşayan hemşerilerimiz geri geldiklerinden mahallemizin nüfusu artmaktadır. Önceki yıllarda mahallemizin kışın nüfusu az olduğundan dolayı bazı hizmetlerden mahrum kaldık. Büyükşehir Belediyemiz ayrım yapmadan hizmet ürettiğinden dolayı mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları bu sayede yapıldı. Tekrardan Kamıştaş halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için hoş geldiniz diyor yapılan çalışmalardan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz”
Sıcak karşılamadan dolayı Kamıştaş Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinlerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kamıştaş Mahallesi bugüne kadar asfaltlanmamıştı, arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz talimatlar gereği bugün geldiğimiz yol gayet güzel bir şekilde asfaltlanmış ve Kamıştaş Mahallesi vatandaşlarının hizmetine sunduk. Bölge dağlık olduğundan dağınık bir yerleşim şekli var. Özellikle bu köylerin bir arya toplanması noktasında daha nitelikli ve fiziki anlamda düzgün yapılarda ikamet edilmesi için daha düzgün bir yere taşınması noktasında bizlerde elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Bu konuda ki düşünceleriniz birlik ve beraberlik içerisinde zuhur ederse biz bunu valiliğimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza sunup Kamıştaş’ı daha düzgün bir mekânda, daha düzgün bir alan içerinde tutma noktasında böyle bir çalışma yapabiliriz bunu da özellikle sizlere teklif olarak sunmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir tarafta alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere el atıyoruz. Malatya’nın çehresini değiştirecek parklar, Kuzey ve Güney Kuşak yolları, Vagon onarım fabrikasının yeniden istihdama kazandırılması, Yimpaş sorununun halledilmesi, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Lisanslı Soğuk Hava Deposu gibi birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken borçlanma yoluna gitmedik. Malatya’nın yıllardan beri özlemle beklediği ama sadece söz olarak söylenmiş ama icraat safhasına geçmeyen tüm talepleri ve istekleri bir bir yerine getiriyoruz. Bu hizmetlerin yanında yeni iş makineleri alarak araç parkımızı yeniliyoruz. Yeni otobüsler alarak toplu taşımada araçlarımızın yaş ortalamasını düşürerek araç filomuzu gençleştiriyoruz. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızı daha iyi yerlere taşırız” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Başkan Ceyhun: “Şehir Hastanemiz 2021 yılı sonunda hizmete girecek"
Gürpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Gürpınar Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
Komutanlardan Vali Varol’a ziyaret
Komutanlardan Vali Varol’a ziyaret
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Malatya Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:19
İkindi
15:30
Akşam
18:04
Yatsı
19:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Cengiztopel Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatya’da Bir İlk
Malatya’da Bir İlk
Sağlıkla Ilgili Her Soruya Cevap Veren ‘Sağlık Rehberi’ Kitabı Çıktı
Sağlıkla Ilgili Her Soruya Cevap Veren ‘Sağlık Rehberi’ Kitabı Çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.