Gürkan vatandaşlarla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde yoğun bir çalışma içerisindeyiz, bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yaparken, bir taraftan da hizmet noktasında yıllardan beridir ihmal edilmiş, yapılmamış veya yapılmak istenmiş işlere el atıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili Daire Başkanları ile beraber mahalle sakinleriyle buluştu.

” Mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları yapıldı”

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerine birçok hizmetin yapıldığını belirten Kamıştaş Mahalle Muhtarı Şevket Cansever yaptığı konuşmada, “Mahallemizin nüfusu kışın az olmasına rağmen, yazın il dışında yaşayan hemşerilerimiz geri geldiklerinden mahallemizin nüfusu artmaktadır. Önceki yıllarda mahallemizin kışın nüfusu az olduğundan dolayı bazı hizmetlerden mahrum kaldık. Büyükşehir Belediyemiz ayrım yapmadan hizmet ürettiğinden dolayı mahallemizin yıllardır yapılmayan yolları bu sayede yapıldı. Tekrardan Kamıştaş halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için hoş geldiniz diyor yapılan çalışmalardan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.