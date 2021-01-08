Gürkan ve Kanbay’dan eğitim istişaresi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ı makamında ziyaret ederek, eğitim çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına gelişinde, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafından karşılanan Başkan Gürkan, müdürlük makamına geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’dan müdürlük çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Gürkan,’’ Eğitim çalışmalarınızda başarılar diliyorum, Malatya’nın eğitim çıtasını daha da yükseltme adına başarılı projelere imza atacağınıza inanıyor, her konuda gerekli desteğimizi de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kendisi de Öğretmen olan Selahattin Gürkan, Kanbay ile eğitim üzerine istişarelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da ziyaretlerinden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

