YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Gürkan’dan MHP’ye iadeyi ziyaret

Gürkan’dan MHP’ye iadeyi ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 16.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı’ya iade’yi ziyarette bulundu.Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Cumhur İttifakı süresince iyi bir birliktelik oluştuğunu belirterek, “Atanmamızdan sonra bir takım ziyaretlerde bulunmuştuk.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı’ya iade’yi ziyarette bulundu.
Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Cumhur İttifakı süresince iyi bir birliktelik oluştuğunu belirterek, “Atanmamızdan sonra bir takım ziyaretlerde bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemizi’de ziyaret etmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’da bugün iadeyi ziyarette bulundu. Sağ olsun Başkanımız bu ziyaretiyle bizleri mutlu etti. Çalışkan, Malatya’yı seven, abimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.
Mesut Samanlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Siyasi partilerimiz demokrasimizin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de üstlendiği misyon ile vazgeçilmezler arasındadır. Yerli ve milli tavrıyla vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın birlik ve beraberliğine önemli katkılar sağlamıştır. Başkanımızı ve yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREngin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar! Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

İzmirliler "sevdiklerine" koştu

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Malatya Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:46
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Derman Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatyalı 37 sporcu derece elde etti

Malatyalı 37 sporcu derece elde etti

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İşadamı Rıdvan Budak’ın Mutlu Günü

İşadamı Rıdvan Budak’ın Mutlu Günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.