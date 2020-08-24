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Gürkan’dan üniversite ile işbirliği vurgusu

MALATYA HABERLERİ  | 24.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kızılay, “Başkanımız uzun yıllardır Malatya’mıza hizmetler üretmekte. Üniversite olarak ilimizin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ile istişare halinde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonrada şehrimiz için istişaremizi güçlendirerek devam ettireceğiz” dedi.

Gürkan’dan üniversite ile işbirliği vurgusu
Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belerten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhurbaşkanlığı imzası ile yeniden İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, nezaketi ve kibarlığı ile milletin gönlünde taht kurmuştur. Tıp Fakültemiz yapmış olduğu çalışmalar ile Türkiye ve Dünya çapında üne kavuşmuştur. Karaciğer naklinde Dünya’da belirli bir noktaya gelmesi, Kanser hastanesi oluşturulması noktasındaki başarılarından dolayı rektörümüzü tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte yerel yöneticiler olarak her konuda rektörümüzün ve üniversitemizin yanında olacağız. İnönü Üniversitesi Malatya’nın marka değerlerindendir, Malatya’nın ortak paydasıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman istişareye önem vererek şehrin gelişmesine katkı sunmak adına Üniversitemiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile istişarelerde bulunuyoruz. Üniversitemiz ile şehrimizi bir bütün olarak düşünerek yapmış olduğumuz projelerde üniversitemizin görüş ve fikirlerine önem vermekteyiz. Malatya’yı ve Üniversitemizi bir bütün olarak görmekteyiz” diye konuştu.

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